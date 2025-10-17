Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını Belek'te sürdürdü

Serikspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında 20 Ekim Pazartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Belek'te sürdürdü.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:28
Trendyol 1. Lig 10. hafta karşılaşması için hazırlıklar devam ediyor

Yeşil-beyaz ekip, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 20 Ekim Pazartesi günü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenman, teknik direktör Sergey Yuran yönetiminde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında başladı. Çalışma, ısınma hareketleri ile açıldı; antrenman, pas, şut ve taktiksel çalışma ile tamamlandı.

Serikspor, sahasındaki tadilat nedeniyle karşılaşmayı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacak. Takımın hazırlıklarına yarın devam edeceği bildirildi.

