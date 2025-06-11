Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı Adana'da Gerçekleşti

Adana, Türkiye'nin özel sporcularını bir araya getiren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı", Adana Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından açılışı yapılarak bir otelde düzenlendi.

Köşger, konferansın başlangıcında Türkiye'deki başarılı özel sporcuları öne çıkararak, engellerin bedenlerde değil, zihinlerde ve gönüllerde olduğunu vurguladı. “Zihninizdeki, gönlünüzdeki engeli kaldırdığınız zaman dünyada erişemeyeceğiniz başarı yok.” diyen Köşger, bu alanda emeği geçen herkes için teşekkürlerini iletti.

Başarı Hikayelerinin Sesi Olmak

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ise konferansın, iradeleri ile engellerin üstesinden gelen ve herkese örnek olan başarı hikayelerinin yayılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Konferans, Serkan Bayam moderatörlüğünde devam etti.

Türkiye'nin Paralimpik Hikayesi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye'nin paralimpik hikayesinin geç başladığını ifade ederek, bu başarıların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yavuz Kocaömer gibi önemli isimlerin bulunduğunu dile getirdi. Aksu, paralimpik farkındalığını yayma hedefinde olduklarını belirtti.

“Oluşturulacak rol modellerle evde oturan her engelliyi sokağa çıkarıp spora, sanata, iş dünyasına entegre etmek istiyoruz.” diyen Aksu, Paris'teki olimpiyatta elde edilen başarıları da hatırlatarak, Türkiye’nin dünya sıralamasında ilk 10’a girmeyi hedeflediğini açıkladı.

Özel Sporcuların Başarıları

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise Türkiye'deki değişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği sayesinde sağlandığını vurguladı. Aydın, engelli ailelerin desteklenmesi ile birlikte paralimpik sporlarının geliştiğini belirtti.

Milli paralimpik sporcusu Ebru Acer, sporun kendisi için büyük bir tutku olduğunu ve 2028 Los Angeles Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefinde olduğunu ifade etti. Acer, günde çift antrenman yaparak bu hedefleri doğrultusunda çalıştığını sözlerine ekledi.

"Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" Adana'da gerçekleştirildi. Programda Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile Milli paralimpik sporcusu Ebru Acer de yer aldı.

"Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" Adana'da gerçekleştirildi. Programda Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile Milli paralimpik sporcusu Ebru Acer de yer aldı.