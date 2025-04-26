Sevgican Yalçın'ın Hedefi: Dünya Şampiyonu Olmak

Sevgican Yalçın, 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda bronze madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan 74 yaşındaki milli sporcu Sevgican Yalçın, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. 16-17 Nisan tarihlerinde Tallinn'de gerçekleşen şampiyonada, Ordu Büyükşehir Belediyespor kulübü adına mücadele eden Yalçın, 2026'da yapılması planlanan Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası için hazırlıklarına hız verdi.

Evde ve Kulüpte Antrenmanlar

Çaka Mahallesi'ndeki evinde kurduğu salonda çalışmalarını sürdüren Yalçın, bazı günler ise kulübün antrenman salonunda antrenörü eşliğinde antrenman yapıyor. Beş torun sahibi olan Yalçın, tekvandoya 1983 yılında çocuklarının tavsiyesi üzerine başladı ve 42 yıldır bu sporu aralıksız devam ettiriyor.

Başarıları ve Hedefleri

İki kez Avrupa şampiyonu olan ve birkaç farklı madalya kazanan Yalçın, yeni hedefinin 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. "Dünya şampiyonu olabilmek için elimden gelen gayreti göstereceğim. İnşallah kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşımızı okutturacağım" dedi.

Babaannelik ve Spor Aşkı

Sevgican Yalçın, "Spor benim adeta aşkım" diyerek, kırsal bir mahallede yaşasa da antrenmanlarını sürdürme kararlılığını vurguladı. Eşinin de bu süreçte büyük destek sağladığını ifade eden Yalçın, spor hayatından vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi. "Elden ayaktan düşene kadar bu sporu bırakmayı düşünmüyorum," şeklinde konuştu.

Desteğe Teşekkür

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkür eden Sevgican Yalçın, ülkesini uluslararası alanda temsil etmenin gururunu yaşıyor. Yalçın’ın azmi ve hırsı, spor camiasında birçok kişiye ilham veriyor.

Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü olan 74 yaşındaki milli sporcu Sevgican Yalçın, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi. 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada bronz madalya kazanan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yalçın, 2026'da yapılması planlanan Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü olan 74 yaşındaki milli sporcu Sevgican Yalçın, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi. 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada bronz madalya kazanan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yalçın, 2026'da yapılması planlanan Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.