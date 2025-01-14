Sevilla'nın Kike Salas'ı Bahis Sahteciliği Nedeniyle Gözaltına Alındı

Sevilla'nın defans oyuncusu Kike Salas, bahis oyunlarındaki sahtecilik iddialarıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:32
Sevilla'nın Kike Salas'ı Bahis Sahteciliği Nedeniyle Gözaltına Alındı

İspanyol Futbolcu Kike Salas Bahis Skandalında Gözaltında

İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, "Kike" lakaplı İspanyol defans oyuncusu Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Kike Salas'ın geçen yıl oynadığı bazı maçlarda sarı kart görerek haksız kazanç sağlamak amacıyla iki arkadaşıyla anlaştığı iddia ediliyor.

Sarı Kart İddiaları ve Soruşturma Detayları

Kike Salas, geçtiğimiz sezon toplamda 9 maçta 7 sarı kart gördü. Suçlamaların, şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. Salas'ın bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bu duruma bağlı olarak oynanan bahislerden haksız kazanç sağladığı ileri sürülmekte.

Hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, Sevilla kentinde bugün gözaltına alınan Salas'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Sevilla Kulübü'nden Açıklama Bekleniyor

Sevilla Kulübü ve Kike Salas, iddialar hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı. Öte yandan, 22 yaşındaki futbolcunun İtalya'nın Lazio kulübünün transfer listesinde olduğu belirtiliyor. Salas, Aralık ayında Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatmıştı.

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