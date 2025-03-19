Şevval İlayda Tarhan: Tarih Yazmaya Devam Eden Türk Kadın Atıcı

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda kazandığı 5 madalya ile adını bir kere daha tarihe yazdırdı. Osijek kentindeki organizasyonda, 3 altın ve 2 bronz madalya ile tüm kategorilerde kürsüde yer alan Şevval İlayda, şampiyonanın "yıldızı" oldu.

Kazandığı Madalyalarla Bir İlke İmza Attı

Avrupa Şampiyonası'nda tek bir organizasyonda beş madalya elde eden ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçen Şevval İlayda, Türkiye'ye kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı. Milli sporcu, aynı zamanda karışık takımlarda Yusuf Dikeç ile kürsünün zirvesinde yer alarak bir başka ilke daha imza atmış oldu.

Başarı ve Hedefler

AA muhabirine yaptığı açıklamada Şevval İlayda, "Avrupa Şampiyonası'nın benim için çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Aldığım 3 altın ve 2 bronz madalya, benim için de bir ilk, Türkiye için de bir kadın olarak ilk. Çok mutluyuz. Başarılı dönüş yapmayı bekliyorduk ama bu kadarı bizim için de sürpriz oldu" dedi.

Milli atıcı, iyi bir atıcıda bulunması gereken özellikleri de şöyle sıraladı: "Sakin olmak, heyecanı kontrol edebilmek ve stresle başa çıkma yeteneği. Bu özellikler, bir atıcının başarısını belirleyen unsurlardır."

Kadın Atıcıların Yükselişi

Olimpiyat ikincisi Şevval İlayda, kadınların atıcılığa olan ilgisi hakkında, "Kadınlarımızın ilgisi çok fazla. Hem Türkiye'deki hem de uluslararası arenadaki kadınların ilgisi yüksektir. Bireysel madalyamı 8 Mart’ın hemen ardından aldım, bu da benim için anlamlıydı" ifadelerini kullandı.

Atıcılık etkinliklerinde kadınların başarı gösterebileceğini ve erkek sporu algısının yavaş yavaş kırıldığını belirten Tarhan, "Aslında atıcılık camiasında kadınların daha başarılı olduğu yönünde bir algı var" dedi.

Yeni Hedefler ve İleriye Dönük Planlar

Şevval İlayda, kariyer hedeflerine ilişkin "Yakın zamanda dünya şampiyonluğunu, uzun vadede ise olimpiyatları hedefliyorum. 2024 bizim için başlangıçtı; 2028 ve sonrasındaki olimpiyatlardan daha fazla madalya ile dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Günlük hayatında antrenman dışında da sosyal aktivitelere yer vererek kondisyonunu korumaya çalıştığını sözlerine ekleyen Tarhan, "Dinlenmeye çalışıyorum, ailemle ya da arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Bunun haricinde kondisyon antrenmanlarım devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kazandığı madalyalarla bir kere daha tarihe geçen milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Osijek kentindeki organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya alarak tüm kategorilerde kürsüye çıktı.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kazandığı madalyalarla bir kere daha tarihe geçen milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Osijek kentindeki organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya alarak tüm kategorilerde kürsüye çıktı.