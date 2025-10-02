Seyrantepe'de Galatasaray'ın Üstünlüğü: Beşiktaş'a 15 Derbide 11 Galibiyet

Galatasaray, Seyrantepe'de Beşiktaş'a karşı net üstünlük kuruyor

CAN ÖCAL - Trendyol Süper Lig'de 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi Galatasaray, RAMS Park'taki istatistikleriyle öne çıkıyor. Seyrantepe'de siyah-beyazlı rakibiyle oynadığı 15 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı.

Genel tablo

Galatasaray, 15 Ocak 2011 tarihinde Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe'deki stadyumda Beşiktaş ile şimdiye kadar toplam 15 kez karşılaştı. Bu maçların 11'ini Galatasaray kazanırken, Beşiktaş sadece 2 kez galibiyet elde etti; kalan 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Seyrantepe'deki ilk derbi

Seyrantepe'de oynanan ilk derbi 26 Şubat 2012 tarihinde gerçekleşti ve Galatasaray maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmada Johan Elmander iki, Felipe Melo bir gol kaydetti. Beşiktaş'ın golleri İbrahim Toraman ve Semih Kaya'nın kendi kalesinden geldi.

Beşiktaş'ın deplasman sıkıntısı

Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında son 8 lig maçından galibiyet çıkaramadı. Siyah-beyazlıların son deplasman galibiyeti, 2016-2017 sezonunun 22. haftasındaki derbide aldığı 1-0lık sonuçtu; sonraki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşandı.

Şenol Güneş dönemindeki galibiyetler

Beşiktaş, Seyrantepe'de oynanan derbilerde yalnızca teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kazandı. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Güneş idaresindeki Beşiktaş, RAMS Park'ta çıktığı iki derbiden de 1-0lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Goller ve istatistikler

RAMS Park'ta oynanan 15 derbide Galatasaray 25 gol atarken, Beşiktaş'ın gol sayısı 12. Ayrıca bu maçlardan yalnızca 1i golsüz beraberlikle sonuçlandı.

En golcü oyuncular ve gol dağılımı

RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Mauro Icardi oldu. Icardi, Beşiktaş'a karşı burada 4 gole imza attı. Icardi'yi Galatasaray adına 2'şer golle Johan Elmander, Fernando Reges, Felipe Melo ve Kerem Aktürkoğlu izliyor.

Galatasaraylı diğer gol atanlar: Albert Riera, Emre Çolak, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Wesley Sneijder, Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez (her biri 1'er gol). Ayrıca 6 Mayıs 2012 Süper Final maçında Beşiktaşlı Hugo Almeida kendi kalesine gol atmıştı. Semih Kaya ve Tomas Ujfalusi ise kendi kalelerine birer gol kaydetti.

Beşiktaş adına RAMS Park'taki derbilerde gol atan oyuncular: İbrahim Toraman, Filip Holosko, Tomas Sivok, Mario Gomez, Anderson Talisca, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Rıdvan Yılmaz, Alex Oxlade-Chamberlain ve Ernest Muçi (her biri 1'er gol).

Ryan Babel'in eski takımına karşı golü

Ryan Babel, Galatasaray formasıyla RAMS Park'ta eski takımı Beşiktaş'ın ağlarını sarsan isimlerden biri oldu. Babel, 2020-2021 sezonunun 40. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı derbide 12. dakikada fileleri havalandırdı.

RAMS Park'taki derbi sonuçları

RAMS Park'ın açıldığı 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ligde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi sonuçları şu şekilde:

2011-2012 - 26.02.2012 - 3-2

2011-2012 - 06.05.2012 - 2-2

2012-2013 - 27.01.2013 - 2-1

2013-2014 - 22.02.2014 - 1-0

2014-2015 - 24.05.2015 - 2-0

2015-2016 - 08.05.2016 - 0-1

2016-2017 - 27.02.2017 - 0-1

2017-2018 - 29.04.2018 - 2-0

2018-2019 - 05.05.2019 - 2-0

2019-2020 - 15.03.2020 - 0-0

2020-2021 - 08.05.2021 - 3-1

2021-2022 - 14.03.2022 - 2-1

2022-2023 - 05.11.2022 - 2-1

2023-2024 - 21.10.2023 - 2-1

2024-2025 - 28.10.2024 - 2-1