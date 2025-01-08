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Sezer Huysuz, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:43
Sezer Huysuz, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Sezer Huysuz, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım gösterdi. Bu yılki oylama, sporun ve sosyal yaşamın önemli anlarını öne çıkarmayı hedefliyor.

Önemli Bir Katılım

Huysuz, bu tür etkinliklerin spor camiası için büyük bir önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarılarını destekleyici faaliyetlerin artmasını gerektiğini vurguladı. Yılın Kareleri oylaması, Anadolu Ajansı'nın haber alanındaki başarılarını ve anlık gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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