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Shai Gilgeous-Alexander'dan 50 Sayı: Thunder Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 50 sayısı ile Phoenix Suns'ı 140-109 yenerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:58
Shai Gilgeous-Alexander'dan 50 Sayı: Thunder Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Thunder, Phoenix Suns'ı Konuk Etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 140-109 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine imza attı. Bu maç, Thunder'ın sezondaki etkileyici performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

Shai Gilgeous-Alexander'ın Parıltısı

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 50 sayıyla oynayarak takımının galibiyetinde önemli bir rol üstlendi. Bu, onun kariyerinde bir başarı ve Thunder'a verdiği katkının ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Suns'ta Beal Fark Yaratamadı

Phoenix Suns'ta ise Bradley Beal 25 sayı kaydederken, takımın galibiyeti için yeterli olmadı.

Nuggets 4. Galibiyetini Aldı

Denver Nuggets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 144-119 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti. Nugget'ta Michael Porter Jr. 39, Nikola Jokic ise 38 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Adem Bona ve Philadelphia 76ers

Miami Heat, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 108-101 mağlup etti. 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 11 sayı, 5 ribaunt ve 1 top çalma kaydetti.

Anthony Edwards'un Şovunu

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards, 49 sayı kaydederek galibiyette büyük rol oynadı.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'deki diğer maç sonuçları ise şöyle:
- Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 125-126
- Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 102-112
- Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 115-118
- Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-119
- Philadelphia 76ers-Miami Heat: 101-108
- Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 107-138
- Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 127-108
- Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 144-119
- Utah Jazz-Golden State Warriors: 131-128
- Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 140-109
- Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-130

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