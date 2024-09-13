Siltaş Yapı Pendikspor, Boluspor'u Deplasmanda Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in beşinci haftasında, Siltaş Yapı Pendikspor, Boluspor ile karşılaşarak önemli bir maça imza attı. Deplasmanda oynanan bu mücadelenin sonucu, Pendikspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın Özeti

Siltaş Yapı Pendikspor, Boluspor'a karşı üstün bir performans sergileyerek değerli üç puanı kazandı. Bu sonuç, Pendik temsilcisinin ligdeki konumunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Paul Mukairu (sağ) rakibi Sequeire (sol) ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Paul Mukairu (sağ) rakibi Sequeire (sol) ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Paul Mukairu (sağ) rakibi Sequeire (sol) ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Paul Mukairu (sağ) rakibi Sequeire (sol) ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Paul Mukairu (sağ) rakibi Sequeire (sol) ile mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmanın bir pozisyonunda Bolusporlu futbolcu Paul Mukairu (sağ) rakibi Sequeire (sol) ile mücadele etti.