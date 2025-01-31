Siltaş Yapı Pendikspor, Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

Siltaş Yapı Pendikspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile güçlendi. Yapılan resmi açıklamada, Demir'in Eyüpspor'dan bonservisinin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Mete Kaan Demir Hakkında

Mete Kaan Demir, sezon başında kiralık olarak oynadığı Gençlerbirliği takımında 1 gol kaydetmişti. Pendikspor'un bu transferi, takımın Performansını artırmak ve ligdeki rekabet gücünü yükseltmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kulüp, taraftarlarını bu yeni transferle sevindirmeyi hedefliyor ve Mete Kaan Demir'in performansını merakla bekliyor.