DOLAR
35,85 -0,21%
EURO
37,24 0,36%
ALTIN
3.234,32 -0,63%
BITCOIN
3.749.048,11 0,6%

Siltaş Yapı Pendikspor, Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

Siltaş Yapı Pendikspor, Mete Kaan Demir'in bonservisini sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:44
Siltaş Yapı Pendikspor, Mete Kaan Demir'i Kadrosuna Kattı

Siltaş Yapı Pendikspor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile güçlendi. Yapılan resmi açıklamada, Demir'in Eyüpspor'dan bonservisinin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Mete Kaan Demir Hakkında

Mete Kaan Demir, sezon başında kiralık olarak oynadığı Gençlerbirliği takımında 1 gol kaydetmişti. Pendikspor'un bu transferi, takımın Performansını artırmak ve ligdeki rekabet gücünü yükseltmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kulüp, taraftarlarını bu yeni transferle sevindirmeyi hedefliyor ve Mete Kaan Demir'in performansını merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Kayseri'ye Gitti: Maç Hazırlıkları Tamamlandı
2
MKE Ankaragücü, Geçmişi Geride Bırakıp Geleceğe Odaklandı
3
Bursa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı Zirveye Odaklandı
4
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Play-off Eşleşmeleri Belli Oldu
5
Samsunspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
6
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a Geldi
7
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Hayal Kırıklığı ve Performans Değerlendirmesi

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir