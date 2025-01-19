Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Geçti

Siltaş Yapı Pendikspor, Tartışmasız Bir Galibiyet Aldı
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede ev sahibi ekip, sahadan 4-0 Siltaş Yapı Pendikspor, oynadığı etkili oyunla rakibini domin ettiği maçı baskılı bir oyunla sürdürdü. Bu sonuç, Pendikspor'un ligdeki güçlü duruşunu daha da pekiştirdi. Futbolseverler için keyifli anlar sunan karşılaşmada, Pendikspor'un sergilediği performans, takıma olan güveni artırdı.
Maçın Detayları
Siltaş Yapı Pendikspor, oynadığı etkili oyunla rakibini domin ettiği maçı baskılı bir oyunla sürdürdü. Bu sonuç, Pendikspor'un ligdeki güçlü duruşunu daha da pekiştirdi.
Futbolseverler için keyifli anlar sunan karşılaşmada, Pendikspor'un sergilediği performans, takıma olan güveni artırdı.