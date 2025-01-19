Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Geçti

Siltaş Yapı Pendikspor, Tartışmasız Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede ev sahibi ekip, sahadan 4-0 Maçın Detayları Siltaş Yapı Pendikspor, oynadığı etkili oyunla rakibini domin ettiği maçı baskılı bir oyunla sürdürdü. Bu sonuç, Pendikspor'un ligdeki güçlü duruşunu daha da pekiştirdi. Futbolseverler için keyifli anlar sunan karşılaşmada, Pendikspor'un sergilediği performans, takıma olan güveni artırdı.