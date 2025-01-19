Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Geçti

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'deki 20. haftada Yeni Malatyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:06
Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor'u 4-0 Geçti

Siltaş Yapı Pendikspor, Tartışmasız Bir Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede ev sahibi ekip, sahadan 4-0

Maçın Detayları

Siltaş Yapı Pendikspor, oynadığı etkili oyunla rakibini domin ettiği maçı baskılı bir oyunla sürdürdü. Bu sonuç, Pendikspor'un ligdeki güçlü duruşunu daha da pekiştirdi.

Futbolseverler için keyifli anlar sunan karşılaşmada, Pendikspor'un sergilediği performans, takıma olan güveni artırdı.

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