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Siltaş Yapı Pendikspor, Yunan Futbolcu Stelios Kitsiou'yu Transfer Etti

Siltaş Yapı Pendikspor, Yunan futbolcu Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:48
Siltaş Yapı Pendikspor, Yunan Futbolcu Stelios Kitsiou'yu Transfer Etti

Siltaş Yapı Pendikspor Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig'in mücadeleci ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Yunan futbolcu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından duyurarak taraftarlarına müjde verdi.

İmza Töreni Gerçekleşti

Kulübün sportif direktörü Erdem Özgenç'in katılımıyla düzenlenen imza töreninde, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla sezon sonuna dek geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Bu transferle birlikte Pendikspor'un kadrosu güçlenmiş oldu.

Daha Önceki Kulüpleri

Stelios Kitsiou, kariyeri boyunca Türkiye futbol liglerinde MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK gibi takımlarda da forma giymiştir. Tecrübeli oyuncunun takıma katkı sağlayacağı düşünülüyor.

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