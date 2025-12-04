Sindelhöyük Yıldızspor'dan '2 Maç Saha Kapatma' Kararına Tepki

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 11. haftasında, 30.11.2025 tarihinde oynanan Sindelhöyük Yıldızspor - İsmail Okumuş FK müsabakasında yaşanan saha dışı ve tribün olayları nedeniyle Kayseri Futbol İl Tertip Komitesi kulübe 2 maç süreyle saha kapatma cezası verdi.

Kayseri Futbol İl Temsilciliği'nin açıklamasında, kararın Futbol İl Tertip Komitesi Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel başkanlığında alındığı ve Sindelhöyük Yıldızspor'un iç saha müsabakalarının il Tertip Komitesinin belirleyeceği sahada oynatılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Başkan Eyüp Gülce'den sert tepki

Sindelhöyük Yıldızspor Başkanı Eyüp Gülce, verilen karara ilişkin açıklamasında kararı kınadığını ve kararın taraflı olduğunu savundu. Gülce, "Bu Hafta Sonu Sindelhöyük Şehit Mücahit Sınırtepe Stadı’nda İsmail Okumuşspor ile oynadığımız maç sonrasında bugün tarafımıza saha dışı ve tribün olaylarından kaynaklı 2 maç süre ile sahamızın kapatılması cezasını İl Tertip Komitesi kulübümüze bildirmiştir. Verilen bu taraflı kararı kulüp ve tüm taraftarlarımız adına kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülce, daha önce Mahrumlar Spor Kulübü ile oynanan iki maçta yaşanan olaylara dair benzer kararların alınmadığını vurgulayarak, "Çevik Kuvvet aracı ile maçtan 2 saat sonra stattan güçlükle ayrıldığımızda bu kararı veren mecra keşke o günde görevini böyle iştahlı yapsaydı," dedi. Kararın belli kesimleri memnun etme çabasıyla alındığını belirten Gülce açıklamasını, "Unutmayın güçlü olan değil, hak eden kazanacak" sözleriyle sonlandırdı.

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME B GRUBU EKİPLERİNDEN SİNDELHÖYÜK YILDIZSPOR TARAFINDAN İKİ MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI VERİLMESİNE KARŞIN AÇIKLAMA YAPILDI.