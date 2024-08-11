Sinop'ta 2023 Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sinop'ta gerçekleştirildi

Türkiye Kürek Federasyonu'nun öncülüğünde, Sanmar Denizcilik sponsorluğunda düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sinop'un Akliman mevkisinde tamamlandı. Üç gün süren organizasyonda, 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 farklı kategoride mücadele etti.

Vali Özarslan'dan Teşekkür Mesajı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, sponsorlara teşekkürü bir borç bildi. Vali Özarslan, "Şirketlerimiz spora yatırım yapsınlar, bu güzel etkinliklerin devam etmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Sinop'ta 2004 yılında kurulmuş olan kürek kulübümüz, önemli başarılara imza attı. Bu etkinliklerin her yıl Sinop’ta yapılmasını arzuluyorum," dedi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanının Açıklamaları

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Başkanlığım döneminde, kürek kulüplerinin sayısını 4,5 katına, sporcu sayısını ise 2,5 kat artırmayı başardık. Milli takımımıza potansiyelli sporcular yetiştirdik. Sinop'un bizim için çok önemli bir konumu var; buradaki koşullar, sporun gelişmesine oldukça elverişli. Her yıl düzenlenecek şampiyonalar ile bu geleneği sürdürmeyi planlıyoruz," şeklinde konuştu.

Yarışların Kazananları

Yarışlarda elde edilen başarılar şu şekilde sıralandı:

U19 Erkekler 1X: Oğuz Kekeç - Sinop 1853 Spor Kulübü

Oğuz Kekeç - Sinop 1853 Spor Kulübü U19 Kadınlar 1X: Efnan Sezgin - Sinop 1853 Spor Kulübü

Efnan Sezgin - Sinop 1853 Spor Kulübü Erkekler 1X: Enes Gök - Galatasaray Spor Kulübü

Enes Gök - Galatasaray Spor Kulübü Kadınlar 1X: Deniz Nur Serra Baykara - Galatasaray Spor Kulübü

Deniz Nur Serra Baykara - Galatasaray Spor Kulübü U19 Erkekler 2X: Ali Asrın Öz/Bedirhan Efe Ataklı - Sinop 1853 Spor Kulübü

Ali Asrın Öz/Bedirhan Efe Ataklı - Sinop 1853 Spor Kulübü U19 Kadınlar 2X: Almira Şenoğlu/Melek Su Aktepe - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Almira Şenoğlu/Melek Su Aktepe - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü MIX 2X: Enver Erman/Deniz Nur Serra Baykara - Galatasaray Spor Kulübü

Enver Erman/Deniz Nur Serra Baykara - Galatasaray Spor Kulübü U19 MIX 2X: Ali Asrın Öz/Efnan Sezgin - Sinop 1853 Spor Kulübü

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.

Sinop'ta Akliman mevkisinde, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı. Üç gün süren şampiyonada 17 kulüpten yaklaşık 200 sporcu, 500 metrelik parkurlarda 8 kategoride kürek çekti.