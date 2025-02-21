Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Geçti

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:36
Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Geçti

Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u Yendi

Bodrum'da oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda ev sahibi takım, rakibini 1-0'lık skore ile mağlup etti ve ligdeki önemli bir galibiyet almış oldu.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 69. dakikasında, Atakaş Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Fernandes'in ceza sahasına ortasında, topa kaleci Diogo Sousa hakim oldu. Bu pozisyon, maçın gidişatı açısından kritik anlardan biri olarak öne çıktı.

74. dakikada, Sipay Bodrum FK'dan Taylan Antalyalı, ceza sahası önünden etkili bir vuruş yaparak topu direğin üzerinden auta gönderdi. Bu fırsat, ev sahibi takım için kaçırılan bir gol şansı oldu.

81. dakikada, sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Boutobba, topu kale önüne gönderdi. Okoronkwo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa'dan döndü, ancak tesisatçı Bodrum ekibi bu atağı başarıyla savunarak maçı 1-0 kazandı.

Bu galibiyet, Sipay Bodrum FK'nın ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşırken, Atakaş Hatayspor ise zor bir durumla karşı karşıya kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor takımları Grey Beton...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor takımları Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan (sağda), Atakaş Hataysporlu rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor takımları Grey Beton...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor takımları Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Ahmet Aslan (sağda), Atakaş Hataysporlu rakibiyle mücadele etti.

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