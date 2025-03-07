Sipay Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Anlar

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maç, Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmada ilk önemli atak, 50. dakikada Kasımpaşa'dan geldi. Barak'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruş, direğin üstünden dışarıya gitti. Bu dakikaların hemen ardından, 51. dakikada Sipay Bodrum FK, Fredy ile bir şans yakaladı ancak top direkten döndü.

64. dakikada Okita'nın vuruşunu kaleci Gianniotis başarılı bir şekilde kurtardı. 67. dakikada ise Cenk Şen'in kalenin önüne gönderdiği topu Brazao, Gianniotis'in müdahalesiyle kornere gönderdi.

Karşılaşmanın 73. dakikasında, Sipay Bodrum FK öne geçti. Ege Bilsel'in pasıyla buluşan Fredy, ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın son dakikalarında, 90+2'de Bardhi, topu seferi'ye aktardı. Ancak Seferi'nin vuruşunda kaleci Gianniotis'ten dönen top, Fredy'nin önüne düştü fakat Fredy'nin vuruşu da direğin üstünden dışarı gitti.

Sonuç olarak, Sipay Bodrum FK, karşılaşmayı 1-0 kazanarak ligde önemli bir galibiyet almış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK ile Kasımpaşa, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'lı oyuncular maç öncesi fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK ile Kasımpaşa, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'lı oyuncular maç öncesi fotoğraf çektirdi.