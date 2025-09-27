Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum İlçe Stadı'nda, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Burhan Eşer'in Değerlendirmesi

Karşılaşma öncesi açıklama yapan Eşer, ligde bulundukları konumun güzel olduğunu ve bu konumu korumak istediklerini belirtti. Manisa deplasmanının zor olduğuna dikkat çeken Eşer, "Manisa FK iyi bir takım. Dinamik ve coşkulu bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlığımızı yaptık" dedi.

Eşer ayrıca, "Bir haftada üçüncü maç olduğu için biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz. Önemli olan oraya gidip kazanmak ve mutlu şekilde geri dönmek." ifadelerini kullandı.

