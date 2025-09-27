Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde son antrenmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:34
Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır

Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yarın Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum İlçe Stadı'nda, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını sonlandırdı.

Burhan Eşer'in Değerlendirmesi

Karşılaşma öncesi açıklama yapan Eşer, ligde bulundukları konumun güzel olduğunu ve bu konumu korumak istediklerini belirtti. Manisa deplasmanının zor olduğuna dikkat çeken Eşer, "Manisa FK iyi bir takım. Dinamik ve coşkulu bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlığımızı yaptık" dedi.

Eşer ayrıca, "Bir haftada üçüncü maç olduğu için biz de diğer takımlar gibi zorlanıyoruz. Önemli olan oraya gidip kazanmak ve mutlu şekilde geri dönmek." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını Bodrum...

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını Bodrum İlçe Stadı'nda tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'ye konuk olacak Sipay Bodrum FK, hazırlıklarını Bodrum...

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Qingdao Grand Prix 2025'te Milli Judocular 2 Bronz Kazandı
2
Gençlerbirliği, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
3
Sipay Bodrum FK, Manisa FK Deplasmanına Hazır
4
Kayseri'de Dragon Festivali İncesu Barajı'nda Başladı
5
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası İzmir'de Tamamlandı
6
Galatasaray, 30 Eylül'deki Liverpool Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı