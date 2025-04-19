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Sivas'ta İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen güreş şampiyonası Sivas'ta açıldı. 30 ilden 210 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:34
Sivas'ta İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası Başladı

Sivas'ta İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası Açılış Töreni

Sivas, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın açılış törenine ev sahipliği yaptı. Tören, 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Federasyon Başkanı Dursun Gözel'den Açıklamalar

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, şampiyonanın açılışındaki konuşmasında, bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gözel, destek veren herkese teşekkür etti ve "Bu şampiyonayı benim de hocam olan, sayısız öğrencinin de hocalığını yapan Rıza Keser adına düzenliyoruz. İşitme engelli spor camiamıza verdiği kıymetli destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde ifade etti.

Başkan Gözel, federasyon olarak sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarının artması için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayarak, "Kasım ayında düzenlenecek olimpiyatlarda hedefimiz dünya şampiyonluğudur. İkinci ve üçüncüler unutulur ama şampiyonlar asla unutulmaz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Sivas Belediye Başkanı'nın Mesajı

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da yaptığı konuşmada, "Federasyon başkanımıza bu güzel organizasyonu ilimizde düzenlediği için teşekkür ediyorum. Rıza Keser hocamızı saygı ve rahmetle anıyorum. Sporcuları Sivas'ımızda görmekten mutluyuz. Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum." sözlerine yer verdi.

Şampiyonaya Yoğun İlgi

Törenden sonra Federasyon Başkanı Gözel, il protokolüne plaket takdim etti. Dün başlayan şampiyonaya, 30 ilden 210 engelli sporcu'nun katıldığı bildirildi.

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve...

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası açılış töreni yapıldı.

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve...

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası açılış töreni yapıldı.

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