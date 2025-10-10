Sivas'ta "Zirvedeki Yiğidolar" Ödül Töreni: 29 Sporcuya Altın Hediye

Sivas'ta "Zirvedeki Yiğidolar" töreninde dünya, Avrupa ve olimpiyat başarısı gösteren 29 sporcu ödüllendirildi; protokol sporculara altın takdim etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 23:20
Sivas'ta "Zirvedeki Yiğidolar" Ödül Töreni Düzenlendi

Sivas'ta Amatör Spor Haftası'nın kapanış etkinlikleri kapsamında, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda başarılı olan sporcular için "Zirvedeki Yiğidolar" ödül töreni gerçekleştirildi. Kentte bir otelde düzenlenen gece, sporun ve başarıların kutlandığı bir platform oldu.

Vali Yılmaz Şimşek: Başarıları Gururla Kutluyoruz

Gecede konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, dereceye giren sporcuları tebrik ederek sözlerine başladı. Şimşek, 29 sporcumuzun uluslararası arenada elde ettiği başarılara dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirdiğimiz amatör spor haftasının kapanış ve ödül törenini gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Bizler biliyoruz ki spor sadece bir yarışma değil. Disiplinin, azmin, sabrın ve milli ruhun en güçlü ifadesidir. Bugün burada ödüllendireceğimiz uluslararası platformlarda Sivas'ın adını duyuran 29 sporcumuzun elde ettiği bu başarılar, bizler için hepimiz için bir gurur vesilesidir. Güreşten judoya, kick bokstan wushuya farklı branşlarda alınan bu dereceler, ilimizde spora olan ilginin, gayretin ve sistemli çalışmanın bir göstergesidir. Bu anlamda sadece sporcularımızı, şampiyonlarımızı tebrik etmiyorum, onları yetiştiren ailelerimizi, onları yetiştiren fedakar antrenörleri ve yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Bilindiği üzere amatör spor, profesyonelliğe giden en önemli basamaktır. Bizler de amatör sporun gelişimine özel bir önem veriyoruz."

Başkan Adem Uzun: Belediyeden Önemli Destek

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun törende Sivas'ın bir spor şehri olduğunu vurguladı ve belediyenin sağladığı desteği açıkladı. Uzun'un ifadeleri aynen şöyle:

"Bu sene Sivas Belediyesi olarak 2 milyon lira nakdi, 2 milyon lira da spor malzemesi desteği sağladık. Kulüplerimiz gerçek anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sivas Belediyesi olarak bu sene elimizi taşın altına koyduk. Özellikle Sivasspor'umuza da çok ciddi anlamda bir destek sağladık. İstiyoruz ki Sivas'taki gençler, sporla uğraşsın. Zaman zaman Sivas'ta federasyonlar, organizasyonlar düzenliyor. Sivas Belediyesi olarak organizasyonlara da elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Belediye olarak amatör spor kulüplerimizin yanındayız. Sivasspor'umuzun da yanındayız. Dolayısıyla hem sporumuzun hem sporcularımızın yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum."

Protokol ve Ödüllendirme

Programa Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, il protokolü ve çok sayıda sporcu katıldı.

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası düzeyde dereceye giren sporculara il protokolü tarafından altın hediye edildi, katılımcılar başarıları alkışlarla kutladı.

Sivas'ta "Amatör Spor Haftası"nın kapanış etkinlikleri kapsamında dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda başarılı olan sporcular için "Zirvedeki Yiğidolar" ödül töreni düzenlendi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağ 4), Belediye Başkanı Adem Uzun (sağ 2), Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin (sol 1), Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin (sol 2), Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel (sağ 1) katıldı.

