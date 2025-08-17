Sivasspor 1-1 Bodrumspor: Korkmaz "En sert maçlarımızdan"

Sivasspor 1-1 Sipay Bodrum FK: Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Osman Zeki Korkmaz'ın değerlendirmesi

Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Belki ligde oynayacağımız en sert maçlardan birisiydi bu, bir takım Sivasspor'u en fazla bu kadar zorlar. Bu haftadan sonra daha da iyi olacağız." dedi.

Korkmaz, geçen haftadan sonra çok fazla felaket senaryoları yazıldığını belirterek, takımın sürecini yöneten kişi olarak bu senaryoların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Geçen hafta sahaya çıkan kadronun atak oyuncu profili açısından yetersiz olduğunu, bu hafta ise ilk on birin orijinal mevkilerinde oynayan oyunculardan kurulu olduğunu ifade etti.

Teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Benim teknik adam olarak yorumum ligin en iyi, en kaliteli, en hazır takımı ile oynadık. Geçtiğimiz yıl Bodrumspor da Sivasspor da küme düştü. Kadro olarak kadrosunu koruyan bir Bodrumspor vardı."

Korkmaz, takım yapısındaki değişikliğe dikkat çekerek, "Kadroyun yüzde altmışını değiştirdik" ve yaklaşık 4-5 yaş kadroyu gençleştirdiklerini söyledi. Takımın şu an ligin ilk dördünde bir genç takım profili çizdiğini belirtti ve sahadaki kadronun ligdeki en genç kadrolardan biri olduğuna dikkat çekti.

Transfer politikasıyla ilgili Korkmaz, "Sivasspor'un sokağa atacak parası yok. Bana neye mahal olursa olsun ben attırmam. Bu dönemde herkes elinde kalanı, tuhaf oyuncuları öneriyor. Almayacağım onları. Kaliteli oyuncu bulana kadar almayacağım. Aldığımız oyuncuların maliyetini biliyorsunuz. Aynı şekilde devam edeceğiz. En az iki transfer daha yapıp, daha iyi olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Son olarak Korkmaz, taraftarlara sakin olmalarını söyleyerek, "Kimse panik yapmasın Sivasspor'u sevenler uzun zamandır galibiyete hasret, evet bizde hasretiz." ifadelerini kullandı ve takımın zamanla daha iyi bir performans göstereceğini ekledi.

Burhan Eşer'in yorumu

Sipay Bodrum FK teknik direktörü Burhan Eşer karşılaşmayı çok tempolu ve izleyenler için keyifli bulduğunu aktardı: "Ligin başı olmasına rağmen keyifli bir maç oldu". Maçın ilk 20-25 dakikasının istedikleri gibi geçtiğini, golü bulduklarını ve birkaç pozisyonu kaçırdıklarını söyledi.

Eşer, golün ardından bocalama yaşadıklarını, ilk yarının son 5 dakikasında toparlandıklarını ve ikinci yarıda yapılan değişikliklerin maçı kazanma amacı taşıdığını belirtti. Beklenmedik bir gol yediklerini, buna rağmen iyi reaksiyon gösterdiklerini ifade etti.

Burhan Eşer, takımının genel oyunundan memnun olduğunu ve Sivas deplasmanında alınan bir puanın üzüntüyle karşılandığını söyleyerek, "Sivasspor benim için çok özel ve farklı bir kulüptür. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.