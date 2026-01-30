Sivasspor, 1 Şubat'taki Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig 23. haftasında 1 Şubat Pazar Pendikspor'u ağırlayacak Özbelsan Sivasspor, Evren Otyakmaz yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:17
Sivasspor, 1 Şubat'taki Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında 1 Şubat Pazar günü Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman detayları

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanı, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetti. Çalışma, ısınma hareketleri ile başladı; ardından ekip pas ve top koruma üzerinde yoğunlaştı. Antrenman, takımın organizasyonunu sınayan taktik oyun ile tamamlandı.

Yiğidolar, Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.

TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTASINDA SAHASINDA PENDİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTASINDA SAHASINDA PENDİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

TRENDYOL 1. LİG’İN 23. HAFTASINDA SAHASINDA PENDİKSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, 1 Şubat'taki Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Jonathan Okoronkwo resmen Sivasspor'da
3
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e Kiraladı
4
Fernando Andrade Erzurumspor FK'ya İmza Attı
5
TFF: İbrahim Hacıosmanoğlu'na EVAR ile stent greft revizyonu yapıldı
6
Murat Aksu, World Abilitysport Başkan Yardımcısı Seçildi
7
Kaymakam Abay, U20 Şampiyonlarını Ağırladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları