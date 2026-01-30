Sivasspor, 1 Şubat'taki Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında 1 Şubat Pazar günü Pendikspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman detayları

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanı, Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetti. Çalışma, ısınma hareketleri ile başladı; ardından ekip pas ve top koruma üzerinde yoğunlaştı. Antrenman, takımın organizasyonunu sınayan taktik oyun ile tamamlandı.

Yiğidolar, Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.

