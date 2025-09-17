Sivasspor, 1967 Kayseri Olaylarında Ölen 43 Taraftarı Mezar Başında Andı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül 1967 tarihinde oynanan Kayserispor-Sivasspor karşılaşmasında yaşanan elim olayın 58. yıl dönümünde, hayatını kaybeden 43 taraftar mezarları başında anıldı.

Anma Törenine Katılanlar

Törene, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz, yönetim kurulu üyesi Gürkan Sönmez, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sportif direktör Yakup Ateş, futbolcular Bekir Turaç Böke ve Özkan Yiğiter ile eski futbolcu Selahattin Elbay katıldı.

Katılımcılar, Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan kabirleri ziyaret ederek vefat eden taraftarlar için dua etti. Ziyarette ayrıca eski kulüp başkanı Osman Seçilmiş için de dualar edildi.

Anma programı, olayın yıl dönümünde kaybedilenlerin anısını yaşatmayı ve taraftarlar arasında birlik mesajı vermeyi amaçladı.