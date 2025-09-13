Sivasspor, Aly Malle'yi Resmen Transfer Etti

Özbelsan Sivasspor, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:43
Sivasspor, Aly Malle'yi resmen kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Aly Malle ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Transfer Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, 'Aly Malle'ye takımımıza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Futbola Black Stars'ta başlayan Aly Malle, ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Malatyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Otelul Galati, Şanlıurfaspor formaları giydi. Malili futbolcu son olarak Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı.

