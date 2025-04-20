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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Antalyaspor ile 26 Nisan'da oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 17:55
Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, hazırlıklara start vererek futbolcularını sahaya çıkardı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda, futbolcular ilk olarak ısınma hareketleri ile idmana başladı.

Ardından, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idmanlarını tamamladı. Ligde bir gün önce oynanan Kasımpaşa maçında 90 dakika süre alan futbolcular ise günü, yenileme çalışmasıyla sonlandırdı.

Sivasspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. İki takım, 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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