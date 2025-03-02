Sivasspor, Başakşehir ile Zorlu Maç için Hazır

Sivasspor, Süper Lig'de Başakşehir ile Karşılaşıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 20.30’da başlayacak ve maçın hakemliğini Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek.

Hazırlıklar Tamamlanıyor

Kırmızı-beyazlı ekip, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

Sakatlıklarla Mücadele Ediyor

Sivasspor'da, Uros Radakovic'in kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği duyuruldu. Ayrıca, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Achilleas Poungouras gibi önemli oyuncuların sakatlıkları bulunuyor.

Lig Durumu

Bu sezon ligin geride kalan kısmında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puan toplayan Sivas temsilcisi, zorlu Başakşehir karşısında alacağı sonuçla sıralamada yukarıya tırmanmayı hedefliyor.