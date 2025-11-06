Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl İstifa Etti

Özbelsan Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl, kulüp başkanlığından ayrıldığını açıkladı; kararın hem kişisel hem de kulüp menfaatleri gözetilerek alındığını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:59
Başkanın veda açıklaması

Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor'da kulüp başkanı Gökhan Karagöl, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Karagöl, yaptığı açıklamada kulübü desteklemeye devam edeceğini belirterek, görevi devretme kararının hem kişisel hem de kulüp menfaatleri açısından alındığını vurguladı.

Aşağıda başkanın açıklaması yer alıyor:

"Değerli Sivasspor camiasına, taraftarlarımıza ve kamuoyuna, Büyük bir onurla yürüttüğüm Sivasspor Kulüp Başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldığımı üzülerek kamuoyuna duyuruyorum. Bu göreve başladığım günden bu yana tek amacım; Sivasspor’u hak ettiği yerlere taşımak, bu şehrin adını gururla temsil eden bir kulüp olarak Türk futbolundaki saygın konumunu güçlendirmekti. Bizler hiçbir kişisel menfaat gözetmeden, sadece bu arma için çalıştık. Tüm zorluklara rağmen Sivasspor için mücadele etmek, bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir gururdu. Bugün geriye dönüp baktığımda; yaptıklarımızın, alınan yolun ve kurulan yapının geleceğe ışık tutacağına inanıyorum. Ancak geldiğimiz noktada, hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından, bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım. Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum. Sivasspor benim için sadece bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet, bir gönül meselesidir. Görevim bugün sona eriyor olsa da, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir."

