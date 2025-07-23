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Sivasspor, Benjamin Kimpioka İle Anlaştı

Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaştı ve imza töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 18:57
Sivasspor, Benjamin Kimpioka İle Anlaştı

Sivasspor, Yeni Transferi Benjamin Kimpioka'yı Açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaştığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, İstanbul'a gelen Kimpioka, Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl'ün katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Kimpioka'nın Kariyeri

İsveç'te doğan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı olan Kimpioka, futbol kariyerine IK Sirius altyapısında başladı. Kariyerinde Sunderland, Southend United, AIK, Luzern ve son olarak St. Johnstone gibi takımlarda forma giydi. Profesyonel kariyerinde bugüne dek 211 maça çıkan Kimpioka, toplamda 49 gol kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, 25 yaşındaki hücum oyuncusu Benjamin Kimpioka ile anlaştı.

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