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Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 19:22
Sivasspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından, 5'e 2 pas organizasyonları ve dayanıklılık koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı. Takım, Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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