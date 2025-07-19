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Sivasspor Bolu Kampında Gelişmeler

Sivasspor, Bolu'daki kampına devam ediyor. Antrenmanları teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiyor ve yeni transferler de katılıyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 14:54
Sivasspor Bolu Kampında Gelişmeler

Sivasspor'un Bolu Kampı Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Bolu'daki kampına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz liderliğinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma ve Atletik Koşular

Sabah çalışmaları, ısınma seansının ardından atletik koşular ile devam etti. Kırmızı beyazlı ekip, dar alanda oynanan oyun ile sabah antrenmanını tamamladı.

Yeni Transferler Sahada

Kamp sürecinde yeni transferler Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan da sabah antrenmanında takımla beraber çalıştı.

İkinci Antrenman Programı

Sivasspor, kamp programı doğrultusunda bu akşam yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.

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