Sivasspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarına Başladı - Trendyol 1. Lig

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 15. hafta Boluspor maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:06
Sivasspor, Boluspor Maçı Hazırlıklarına Başladı - Trendyol 1. Lig

Özbelsan Sivasspor Boluspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında Boluspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Antrenman, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Çalışma, ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve top koruma çalışmalarının ardından çift kale oyunla tamamlandı.

Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor - Boluspor karşılaşması, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA SAHASINDA BOLUSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA SAHASINDA BOLUSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.

TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA SAHASINDA BOLUSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Akın: Balıkesir’i Sporun Merkezi Yapacağız
2
Çorum FK’da Hüseyin Eroğlu Resmen Göreve Başladı
3
Balıkesirspor’a Bahis Cezası: 9 Genç Oyuncu A Takıma Alındı
4
Tedesco'dan Taha Şahin'e Övgü: Rizespor'un Kilit İsmi
5
UEFA’dan Asen Albayrak’a Görev: Kadınlar U19 B2 Grubu Arnavutluk’ta
6
Tomarza - Zamantı Kano Su Sporları’nda 2025 Sezonu Kapanıyor
7
Erzurum'da 'Ders Zili Buzda Çalacak' ile Geleceğin Buz Hokeycileri

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat