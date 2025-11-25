Özbelsan Sivasspor Boluspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında Boluspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.

Antrenman, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Çalışma, ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve top koruma çalışmalarının ardından çift kale oyunla tamamlandı.

Yiğidolar, Boluspor maçının hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor - Boluspor karşılaşması, 30 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

