Sivasspor, Boluspor Maçına Hazır: Trendyol 1. Lig 15. Hafta

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 15. hafta öncesi son antrenmanını tamamladı ve tesislerde kampa girerek yarınki Boluspor maçını bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:46
Sivasspor, Boluspor Maçına Hazır

Hazırlıklar Teknik Direktör Altıparmak Yönetiminde Tamamlandı

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında Boluspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, maç öncesi son idmanını bugün gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Tesislerde yapılana antrenmanı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetti. Çalışma; ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmaları ve top koruma çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, duran top organizasyonlarıyla sonlandırıldı.

Çalışmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Özbelsan Sivasspor - Boluspor karşılaşması, yarın saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

