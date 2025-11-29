Sivasspor, Boluspor Maçına Hazır: Trendyol 1. Lig 15. Hafta

Sivasspor, Boluspor Maçına Hazır
Hazırlıklar Teknik Direktör Altıparmak Yönetiminde Tamamlandı
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında sahasında Boluspor’u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, maç öncesi son idmanını bugün gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.
Tesislerde yapılana antrenmanı Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetti. Çalışma; ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmaları ve top koruma çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, duran top organizasyonlarıyla sonlandırıldı.
Çalışmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Özbelsan Sivasspor - Boluspor karşılaşması, yarın saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.
TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA SAHASINDA BOLUSPOR’U KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA TAMAMLADI.