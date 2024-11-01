Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın yapacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını eksiksiz tamamladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.
İdman Detayları
Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi. Bu yoğun hazırlığın ardından futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.
Maç Bilgileri
Net Global Sivasspor, Çaykur Rizespor ile yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.