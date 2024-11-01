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Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:15
Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın yapacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını eksiksiz tamamladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi. Bu yoğun hazırlığın ardından futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Maç Bilgileri

Net Global Sivasspor, Çaykur Rizespor ile yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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