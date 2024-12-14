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Sivasspor'da Bülent Uygun Dönemi Son Buldu

Sivasspor, 2-0'lık Bodrum FK mağlubiyetinin ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:22
Sivasspor'da Bülent Uygun Dönemi Son Buldu

Sivasspor'da Bülent Uygun Dönemi Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kulüp Başkanı Bahattin Eken'in Bülent Uygun ile gerçekleştirdiği görüşme sonucunda bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır. Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Net Global...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

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