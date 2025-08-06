Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın devamında kırmızı beyazlı ekibin futbolcuları, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlar ve şut çalışmaları üzerine yoğunlaşıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

