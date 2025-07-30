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Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Erzurumspor FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Takım antrenmanlarına yeni transferler de katıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 20:50
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklara başladı.

Kulübün resmi açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlı takım, dar alanda topa sahip olma organizasyonları ve çift kale maç gerçekleştirdi.

Özellikle yeni transferler Kerem Atakan Kesgin ve Göktuğ Bakırbaş, antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılarak dikkat çekti.

Sivasspor, Erzurumspor FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek. İki takım, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda bir araya gelecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda Erzurumspor FK ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Kerem Atakan Kesgin antrenmanda takımla çalışmalara katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda Erzurumspor FK ile...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk yarısında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Kerem Atakan Kesgin antrenmanda takımla çalışmalara katıldı.

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