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Sivasspor Eyüpspor'u Ağırlıyor

Sivasspor, Süper Lig'de Eyüpspor ile 3. haftada karşı karşıya geliyor. Maç detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:13
Sivasspor Eyüpspor'u Ağırlıyor

Sivasspor'un Eyüpspor İle Maç Hazırlıkları

Trendoyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, İkas Eyüpspor ile yarın kendi sahasında mücadele edecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak ve hakem Zorbay Küçük maçı yönetecek.

Maç Öncesi Son Hazırlıklar

Sivasspor, yarınki maç öncesinde basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlayıp kampa geçecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş ise sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında mücadele edemeyecek.

Bu önemli karşılaşmada taraftar desteğinin de büyük bir rol oynaması bekleniyor. Sivasspor, sahasında elde edeceği galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

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