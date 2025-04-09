Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamalara göre, antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından 5'e 2 pas çalışması ile dar alan organizasyonları üzerinde duruldu. Kırmızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise dinamik koşu ile yarı sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Maç Programı

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçı için hazırlıklarına devam edecek. İki takım, 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana kaleci Ali Şaşal Vural da katıldı.