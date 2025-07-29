Sivasspor Futbolcuları Kapsamlı Sağlık Kontrolünden Geçti

Sivasspor Futbolcuları Sağlık Kontrolünde

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Sivasspor, bazı futbolcularını kapsamlı sağlık kontrolünden geçirdi. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı oyuncular Medicana Sivas Hastanesi'nde detaylı bir muayene sürecinden geçti.

Detaylı Sağlık Kontrolleri Yapıldı

Yapılan sağlık kontrolleri kapsamında, dört futbolcunun kan tetkikleri alındı ve ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Kontrol süreci, ayrıca kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin tamamlanmasıyla sonlandı. Bu adım, futbolcuların sağlık durumlarının detaylı bir şekilde değerlendirildiğinin altını çiziyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da bazı futbolcular, kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi. Futbolculardan Charilaos Charisis, sağlık kontrolünden geçti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da bazı futbolcular, kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi. Futbolculardan Charilaos Charisis, sağlık kontrolünden geçti.