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Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Ömer Erdoğan yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:49
Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlık Yapıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, rondo çalışması, dar alan oyunu ve yarı saha çift kale maç yaptı. Sakatlık riskini minimize etmek amacıyla antrenman programı dikkatlice uygulandı.

Beşiktaş maçında 60 dakikadan fazla süre alan sporcular, idmanı yenileme çalışması ile tamamlayarak, enerji depoladı. Takım, bu zorlu mücadele için tüm gücünü seferber ediyor.

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