Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Kulüp, bu önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten elde edilen bilgilere göre, antrenmanlar kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştiriliyor. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlanırken, ardından takımın pas çalışmaları ve şut antrenmanları yapıldığı bildirildi. İdman, taktik maçla sona erdi.

Son Hazırlıklar

Sivasspor, yapacağı son antrenman ile Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Takımın kondisyonu ve taktiksel uyumu açısından bu antrenman oldukça kritik öneme sahip.

Önemli Ziyaret

Bu arada, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Sivasspor’u ziyaret edip, kulüp başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti. Bu tür ziyaretlerin, takıma moral kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam etti.