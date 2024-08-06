Sivasspor Kaptanı Uğur Çiftçi: Hedef Avrupa Kupaları

Sivasspor'un Hedefleri Yükseliyor

Sivasspor kaptanlarından Uğur Çiftçi, bu sezon Avrupa kupalarına yeniden katılma isteğini vurguladı. 2023-2024 sezonu için umut dolu açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, performansını artırmayı hedefliyor.

Sezona İyi Başlamak İstiyoruz

Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi geçirdikleri kamp döneminin olumlu geçtiğini belirtti. İlk maçlarının Trabzonspor ile iç sahada olacağını hatırlatan Uğur, "İyi çalışıyoruz. İç sahada her zaman favori biziz. Taraftarlarımız maça gelsin, bizi desteklesin, bu bizler için itici bir güç olacak." dedi.

Transfer Süreci ve Destek Beklentisi

Transfer dönemindeki belirsizlikleri değerlendiren kaptan, "Her kulüp değişik süreçlerden geçiyor. Bizim en büyük gücümüz Sivasspor armasıdır. Taraftarlarımız bizi desteklesin, daha iyi mücadele verebiliriz," şeklinde konuştu.

Yeni Hedefler ve Performans Beklentisi

Geçen sezon daha defansif bir oyun sergilediğini belirten Uğur, "Bu sezon daha ofansif bir performans sergilemek istiyorum. Taraftarlarımızın gözünde daha fazla katkıda bulunmak için çalışacağım." diyerek kendisine olan güveni yeniden kazanmak istediğini ifade etti.

Avrupa Hedefimize Dönüş

Uğur, Sivasspor’un daha önce kazandığı Türkiye Kupası ve Avrupa deneyimlerinin geride kaldığını hatırlatarak, "Hedefimiz ligde kalıcı olmak. Sonrası için yeniden Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Trabzonspor'la oynayacağımız ilk maça ayrı bir önem veriyoruz. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz, birlikte harika şeyler başarabiliriz," sözleriyle hedeflerini net bir şekilde belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanlarından Uğur Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon da Avrupa kupalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanlarından Uğur Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon da Avrupa kupalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanlarından Uğur Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon da Avrupa kupalarını hedeflediklerini dile getirdi.