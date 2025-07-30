DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,39 1,09%
ALTIN
4.280,25 1,32%
BITCOIN
4.716.659,28 0,85%

Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i Transfer Etti

Sivasspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 21:06
Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i Transfer Etti

Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, Kerem Atakan Kesgin isimli orta saha oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu.

Sivasspor'un açıklamasına göre, 25 yaşında olan Kesgin ile anlaşma sağlandı. Futbol kariyerine Turhal Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde başlayan genç oyuncu, ardından sırasıyla Bucaspor, Göztepe, Sivasspor, Beşiktaş, Karagümrük ve Bandırmaspor takımlarında forma giydi.

Bu transfer, Sivasspor'un kadrosunu güçlendirmek amacıyla yapılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i renklerine...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı.

İLGİLİ HABERLER

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rick Van Drongelen, Samsunspor'un Savunma Başarısını Açıkladı
2
ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Neftçi'yi 2-0 Geçti
3
Sivasspor, Göktuğ Bakırbaş'ı Kadrosuna Kattı
4
Hiperaktif Çocuk Tekvandoda Avrupa Şampiyonu Oldu
5
Nilüfer Belediyespor, Galatasaray'ı Yenerek Ligde Kalma Mücadelesi Veriyor
6
Gençlerbirliği'nden Forvete İki Yeni Transfer
7
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Deplasmanda Karşılaşacak

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!