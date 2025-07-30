Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i Transfer Etti

Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp, Kerem Atakan Kesgin isimli orta saha oyuncusunu renklerine bağladığını duyurdu.

Sivasspor'un açıklamasına göre, 25 yaşında olan Kesgin ile anlaşma sağlandı. Futbol kariyerine Turhal Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde başlayan genç oyuncu, ardından sırasıyla Bucaspor, Göztepe, Sivasspor, Beşiktaş, Karagümrük ve Bandırmaspor takımlarında forma giydi.

Bu transfer, Sivasspor'un kadrosunu güçlendirmek amacıyla yapılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı.