Sivasspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor'da Kupa Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Takım, maç öncesi hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

İstanbul'daki Antrenman Detayları

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenman TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi. Başlangıçta dinamik ısınma çalışması yapıldı.

İdman süresince futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaparak dar alan oyunları ile yarı saha çift kale maçına geçti. Ligde Eyüpspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise yenileme çalışması yaptı. Ayrıca, Sivasspor'un yeni transferi Veljko Simic de idmanda yer aldı.

Öğrencilerden Sürpriz Ziyaret

Bu arada, Sivasspor İstanbul Ataşehir Futbol Okulu öğrencileri, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret ederek destek verdiler.

Maç Takvimi

Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek antrenmanın ardından Kocaelispor maçı için hazırlıklarını tamamlayacak. 4 Şubat Salı günü saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak olan takımlara başarılar dileriz.