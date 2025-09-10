Sivasspor, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor — 13 Eylül'de 4 Eylül Stadyumu

Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde SMS Grup Sarıyerspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yusuf Cihat Çelik antrenmanda yer aldı; sakat oyuncular özel programda.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:35
Sivasspor, Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig 5. hafta öncesi idman raporu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.

Antrenman, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alan pas çalışmaları gerçekleştirdi ve idmanı taktik maçla tamamladı.

Yeni transfer Yusuf Cihat Çelik de idmanda yer aldı.

Sakatlıkları nedeniyle özel programa alınan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan, Charis Charisis ve Luan Campos, antrenmanı takımdan ayrı düz koşu ile tamamladı.

Sivasspor, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor arasındaki müsabaka, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

