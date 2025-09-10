Sivasspor, Sarıyer Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor — 13 Eylül'de 4 Eylül Stadyumu

Sivasspor, Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig 5. hafta öncesi idman raporu
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü.
Antrenman, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alan pas çalışmaları gerçekleştirdi ve idmanı taktik maçla tamamladı.
Yeni transfer Yusuf Cihat Çelik de idmanda yer aldı.
Sakatlıkları nedeniyle özel programa alınan Ahmet Çakmak, Kamil Fidan, Charis Charisis ve Luan Campos, antrenmanı takımdan ayrı düz koşu ile tamamladı.
Sivasspor, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor arasındaki müsabaka, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
