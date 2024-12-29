Sivasspor'un Antalya Kampı 3. Gününde Koordinasyon ve Kuvvet Çalışmaları Yapıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya'daki kamp sürecine devam ediyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, kampın 3. gününde kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness salonunda iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet çalışmalarını tamamladı.

Gün boyunca süren yoğun antrenman programının ardından Sivasspor, akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenman ile hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor. Kırmızı-beyazlı futbolcular, kampın 3. gününde fitness salonunda iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışma gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor. Kırmızı-beyazlı futbolcular, kampın 3. gününde fitness salonunda iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışma gerçekleştirdi.