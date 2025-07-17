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Sivasspor'un Bolu Kampı Başladı

Sivasspor, Bolu'da kamp çalışmalarına start verdi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz gözetiminde ilk antrenman gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 21:15
Sivasspor'un Bolu Kampı Başladı

Sivasspor'un Bolu Kampları Başladı

Trendyol 1. Lig'in güçlü temsilcisi Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında başladı. Kulüpten gelen açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen bu ilk antrenman, çeşitli ısınma hareketleri ile start aldı.

İlk Antrenman Detayları

Takım, ısınmanın ardından core ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise ekip, geleneksel bir forma dönerek çift kale taktik maçı oynayarak idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarına devam ederek sezona hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı başladı. Antrenmana Simic (sağda) de...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı başladı. Antrenmana Simic (sağda) de katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı başladı. Antrenmana Simic (sağda) de...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı başladı. Antrenmana Simic (sağda) de katıldı.

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