Sivasspor'un Galibiyet Serisi Fenerbahçe Mağlubiyetiyle Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Sivasspor, 4-0'lık bir yenilgi alarak 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Bu galibiyet serisi, ligin 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapılan 3-2'lik zaferle başladı. Ardından 10. haftada deplasmanda Adana Demirspor karşısında 4-2 galip gelen Sivasspor, 11. haftada ise iç sahada Çaykur Rizespor ile 2-1'lik bir galibiyet elde etti.

Fakat 12. haftada Fenerbahçe karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet pek çok şeyin değişmesine neden oldu. Sivasspor, geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile toplamda 17 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, ligdeki bir sonraki mücadelelerinde Kasımpaşa ile karşılaşmak üzere sahaya çıkmayı bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.