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Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a Veda Mesajı

Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz için veda mesajı yayınladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:59
Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Mecnun Otyakmaz'a Veda Mesajı

Sivasspor'dan Duygusal Veda Mesajı

Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kuruluna seçilmesi dolayısıyla anlamlı bir veda mesajı yayımladı.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaşıldı

Uygun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Otyakmaz’ın bu önemli göreve gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Otyakmaz’a Türk futboluna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gençlerin Gelişimi İçin Önemli Bir Adım

Uygun sözlerine devam ederek, "Türk futbolunu hep ileri götürerek her kesimin takdirini kazanacağından adım gibi eminim." dedi. Otyakmaz’ın liderliğinde yapılacak çalışmaların, genç futbolcuların gelişimini destekleyeceğini vurguladı.

Büyük Bir Şans

Uygun, Mecnun Otyakmaz’ın 25 yıllık dostluğa dayanan ilişkisinin kendileri için ne kadar değerli olduğunu belirtti: "Özel bir adamın orada olması Türk futbolu adına büyük bir şanstır." ifadelerini kullandı.

Sıcak Dilekler

Uygun, Otyakmaz’a başarı dileklerinde bulundu: "Yolun, bahtın açık olsun. Adalet kantarın hassas, kılıcın keskin olsun." Bu duygusal mesaj, Sivasspor camiası ve futbol severler arasında da büyük yankı uyandırdı.

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