Sivasspor'un Yeni İsim Sponsoru Net Global

Sivasspor, Net Global ile Güçlü Bir Ortağa İmza Attı

Trendyol Süper Lig'in tanınmış takımlarından Sivasspor, önemli bir isim sponsoru ile anlaşma yaparak yeni bir döneme adım attı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Net Global 2024-2025 sezonundan itibaren Sivasspor'un yeni isim sponsoru olarak görev alacak.

İki Güçlü Markanın Birleşimi

Açıklamada, Net Global ile kurulan ortaklığın, kulübün gelecek hedefleri için büyük bir adım olduğu vurgulandı. İki güçlü markanın bir araya gelmesiyle, 'Net Global Sivasspor' adı ile anılacak olan takım, yeni sezona umut dolu bir başlangıç yapacak.

Bu anlaşmanın Sivasspor'un gelişimine katkıda bulunacağına inanan kulüp yetkilileri, Net Global ile yapılan işbirliğinin, hem kulüp hem de şehir açısından önemli bir değer taşıdığını belirtti. Ayrıca, geçen sezon isim sponsoru olan EMS Yapı'ya sağladıkları destek için de teşekkür edildi.

Yeni Sezonda Heyecan Dolu Bir Başlangıç

Açıklamada, "Net Global ailesine bize duydukları güven ve destek için teşekkür ediyoruz. Geçmişte bize destek veren EMS Yapı'ya da şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bu yeni birlikteliğin, Sivasspor'un hedefleri doğrultusunda önemli başarılara taşımak için bir başlangıç olacağı dile getirildi.