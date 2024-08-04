Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor'un Sezon Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, antrenmanlar teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Antrenman Programı

Kulüp tesislerinde organize edilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Takım, ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durarak oyun yeteneklerini geliştirirken, antrenmanın son bölümünde dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Gelecek Antrenmanlar

Sivasspor, yarın yapacağı antreman ile hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek. Takımın yeni sezona en iyi şekilde hazırlanması için tüm anlamda çalışmalarına hız vereceği bekleniliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Rey Manaj da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Rey Manaj da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Rey Manaj da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Rey Manaj da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Rey Manaj da katıldı.